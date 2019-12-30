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Filipin donanmasına taze kan

Filipin donanmasına taze kan

Filipinler donanması için Fransız OCEA Tersanesi’ne yaptırılan 85 metre uzunluğundaki karakol botu  BRP Gabriela Silang teslim edildi.

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Filipinler Sahil Güvenlik Kuvvetleri (PCG), Fransız OCEA Tersanesinden deniz Karakol botu  BRP Gabriela Silang'ı (OPV-8301) aldı. Gemi Şubat 2020'ye kadar Filipinler'e ulaşacak.

Tasarımı OCEA tarafından yapılan gemi  84 metre uzunluğunda, dünyanın alüminyumdan yapılmış en büyük yekpare gövdeli devriye botu ve PCG'nin en yeni amiral gemisi ve en büyük devriye gemisi olması bekleniyor.

Gemi, denizde 5 hafta görev yapmaya, 12 deniz mili seyir sürati 8.000 deniz mili menzile gitme yeteneğini haiz olacak. Gemide 40 subay ve denizci görev yapacak. Gemide 22 knot sürate izin veren dizel elektrikli tahrik sisteminden güç alıyor. Ayrıca gemide 5 tonluk bir helikopterin iniş yapabileceği bir helidek ve hangar yer alıyor.

Vira Haber

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