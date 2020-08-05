Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki Yeni Atamalar Resmi Gazete'de Yayınlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan kararlara göre, Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda bazı pozisyonlarda ve görev yerlerinde değişiklik yapıldı.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 127 general ve amiralin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 36 Amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise 17 generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti.

Vira Haber