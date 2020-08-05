Koronavirüs Bulaşma Riski Havuzda mı Daha Yüksek Denizde mi?

Denizde maske takmanın boğulma riskine neden olabileceğini belirten Çocuk Hastalıkları, Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Koray Lenk, 'koronavirüs için havuz mu daha tehlikeli, deniz mi? sorusunu cevapladı.

Prof. Dr. Mustafa Koray Lenk, hepimizin aklını kurcalayan “Havuz mu tercih edilmeli, deniz mi?” sorusuna da şu cevabı veriyor:

İYİ TEMİZLENMEYEN HAVUZLAR MİKROP YUVASI OLABİLİR

“Öncelikle havuzda veya denizde olsun en az 1.5 metrelik sosyal mesafe kuralını hiç aklımızdan çıkarmadan bonelerimizi, gözlerimizi koruyan havuz veya deniz gözlüklerimizi, kulak tıkaçlarımızı ve maskelerimizi hazırlamalıyız.

Plajlar da deniz ve özellikle de havuz gibi ortak kullanım alanı olduğundan kuma veya şezlonga serilen havlu ile kurulanmak enfeksiyon riskimizi arttırır.

Bu nedenle kurulanmak için kullanılan havlu ile şezlong üzerine ya da kuma serilen havlular ayrı olmalıdır. İyi temizlenmeyen ve sirkülasyonu fazla olmayan durgun havuzlarda birçok hastalık yapıcı mikrop bulunuyor.

Genital mantar enfeksiyonları, ishal, idrar yolu enfeksiyonu, hepatit-A, göz, kulak ve deri enfeksiyonları havuz suyunun neden olduğu hastalıklar.

DENİZ SUYU TUZLU OLDUĞUNDAN DAHA SAĞLIKLI

Deniz suyu tuzlu olduğu için hastalık yapıcı mikroorganizmaların denizlerde yaşaması daha zordur. Ancak durgun, kirli ve yüzeyi köpüklü denizler de aynı havuzlar gibi enfeksiyon riski taşır."

Vira Haber