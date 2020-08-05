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OYAK Port İçin Geri Sayım Başlıyor

OYAK Port İçin Geri Sayım Başlıyor

Tamamlandığında dünyanın sayılı limanlarından biri olarak hizmet verecek olan OYAK Port, talebi karşılayacak bir ihracat üssü olarak hizmet verecek.

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OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, Oyak Port projesinde sona doğru yaklaşıldığını kaydetti.

OYAK PORT İHRACAT ÜSSÜ OLUYOR

Türkiye için önemli ihtiyaçlardan biri olan otomotiv odaklı Ro-Ro limanı inşaatı için de harekete geçen OYAK, bu çerçevede, Nippon Yusen Kaisha (NYK Line) ortaklığıyla 110 milyon dolarlık OYAK Port yatırımının temelini 2019 yılında attı.

2021 yılının başında faaliyete geçmesi planlanan ve tamamlandığında dünyanın sayılı limanlarından biri olarak hizmet verecek OYAK Port, otomotiv sektöründe artan ihracat hacminin ortaya çıkardığı talebi karşılayacak ve bir ihracat üssü olarak hizmet verecek.

Vira Haber

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