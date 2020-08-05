Galataport'a Büyük Ödül!

Bu yıl ikincisi düzenlenen MedCruise Ödülleri’nde “Pandemi Sürecinde En Yüksek Performans/Bağlılık Gösteren Doğu Akdeniz Kruvaziyer Limanı” dalındaki ödülün kazananı, Galataport İstanbul oldu.

Galataport İstanbul, ödülü; pandemi sürecinde sektör içerisinde yürüttüğü, limanlarla kruvaziyer firmaları arası diyalog ve sektör içerisinde sıkı iş birliği ve iletişim çalışmaları ile COVID’e karşı hassasiyetle geliştirdiği önlemler çerçevesinde aldı.

Dünyadaki en büyük ikinci pazar konumundaki Akdeniz çanağını temsil eden MedCruise Birliği tarafından verilen bu son derece prestijli ödül, farklı kategorilerde, sektörü daha da ileriye götürmeye yönelik çalışmalarıyla öne çıkan şirketleri, organizasyonları ve kişileri ödüllendirmeyi amaçlıyor.

Ödül töreni, Ağustos ayında online olarak gerçekleşecek.

GALATAPORT İSTANBUL HAKKINDA

Galataport İstanbul, 1,7 milyar dolarlık yatırım tutarı ile Boğaz kenarında 1.2 km’ye sahip sahil şeridini kapsayan, dünyanın en önemli destinasyon projeleri arasında yer alıyor ve ülke ekonomisine büyük katkıda bulunacak.

Galataport İstanbul ile şehrin tarihi limanı bir yandan dünya standartlarında bir kruvaziyer limanına ve yeni bir mahalleye dönüşürken bir yandan da yaklaşık 200 yıldır halkın erişimine kapalı olan bu sahil şeridi erişime açılacak.

Şimdiden dünyadaki benzer projeler için bir ilham kaynağı haline gelen proje, dünyada ilk kez hayata geçirilen ve özel bir kapak sistemi ile yerin altında kurgulanan terminale ev sahipliği yapacak. Tarihi liman ise İstanbul’un dünyaya denizden açılan kapısı olacak.