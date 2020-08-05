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Beyrut Limanı Patlamasıyla İlgili Son Durum Ne?

Beyrut Limanı Patlamasıyla İlgili Son Durum Ne?

Beyrut Limanı'nda gerçekleşen patlamayla ilgili yapılan son açıklamalara göre, 100 ölü 4 binden fazla yaralı bulunuyor.

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Lübnan'da bulunan Beyrut Limanı'nda son zamanların en büyük patlaması gerçekleşti. Yapılan son açıklamalara göre , şimdiye kadar tespit edilen 100 ölü 4 binden fazla yaralı var.

Patlama sonrası açıklama yapan Lübnan Başbakanı Diyab, "Büyük felaket Lübnan'ı vurdu. Sorumlular bugün yaşananlar için bedel ödeyecek" dedi.

100 ÖLÜ, 4 BİNDEN FAZLA YARALI

Lübnan Sağlık Bakanlığı Beyrut Limanı patlamasında ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 binden fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

6 YILDIR DEPODA BEKLETİLEN AMONYUM NİTRAT

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yaptığı açıklamada, "Güvenlik önlemi alınmadan 2 bin 750 ton amonyum nitratın 6 yıl boyunca bir depoda tutulmasının 'kabul edilemez" dedi.

2 HAFTALIK OHAL İLAN EDİLDİ

Patlama sonrası toplanan Savunma Konseyi'nden yapılan açıklamada, Beyrut'ta 18 Ağustos'a kadar 2 haftalık OHAL ilan edildiğini açıkladı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama #2

 

 

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama #3

 

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama #4

 

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama #5

 

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama #6

 

 

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama #7

 

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama #8

 

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama #9

 

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama #10

 

 

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama #11

 

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama #12

 

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama #13

 

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama #14

 

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama #15

 

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama #16

Vira Haber

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