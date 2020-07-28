Doğal Hayatla İç İçe İzole Bir Tatil İçin “Çardaklı Köy”
Antalya’nın Aksu ilçesinde beş yıldızlı otellerin hemen yanına kurdukları çardaklarda kalan vatandaşlar, doğal yaşamla iç içe tatil yapmanın tadını çıkarıyor.
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Bölgede "Çardaklı köy" olarak bilinen sahile haziran ayı başından itibaren gelen vatandaşlar, eylül ayının ortalarına kadar burada tatil yapıyor.
Bölgede altyapı hizmetlerinin yeterli olmaması nedeniyle tatilciler, su ihtiyaçlarını tankerlerle enerjiyi de jeneratörlerle karşılıyor.
Yaklaşık 500 ahşap çardağın olduğu bölgede markette çardak görünümünde.
Vira Haber
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Etiketler : Antalya, Çardaklı Köy, Deniz, Turizm
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