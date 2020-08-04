Beyrut Limanı'nda Büyük Patlama

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Yaşanan şiddetli patlamanın ardından ölü ve yaralıların olduğu bildiriliyor. Patlamadan hükümet binası da zarar gördü. Hariri'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve olayı takip ettiği belirtildi.

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Başkenti savaş alanına çeviren patlamanın etkisiyle 3 katlı bir binanın yıkıldığı, enkaz altında hala insanların olduğu belirtildi. Reuters'ın haberine göre ise, patlamada en az 10 kişi hayatını kaybetti.

PATLAYICI DEPOSUNDAKİ YANGIN BÜYÜK BİR PATLAMAYA NEDEN OLDU

Lübnan resmi haber ajansı, Beyrut Limanı'ndaki patlamaya patlayıcıların bulunduğu bir depoda çıkan yangının neden olduğu belirtildi.

Lübnan Emniyet Genel Müdürü ise, olayın, daha önce el konulan patlayıcıların tutulduğu bir depoda meydana geldiğini söyledi.