Bangkok'ta 75 yolculu Gezi Teknesi Battı
Bangkok'ta içinde 75 yolcu bulunan Lai Si Chan 1 adlı gezi teknesi battı.
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Bangkok'ta Lai Si Chan 1 adlı 75 yolculu gezi teknesi battı. Yolcular ise son anda tahliye edilerek kurtuldu.
Lai Si Chan 1 adlı gemi Bangkok Chao Praya nehrindeki gezisi sırasında su almaya başladı ve ardından sancağa yatmaya başladı.
Tekne, yolcuları indirmek için iskeleye tam zamanında yanaştı. Yolcular güvenli bir şekilde iskeleden tahliye edildi.
Yolcular indikten sonra alabora olan tekne iskelenin önünde battı. Teknenin üst kısmı su yüzeyinde kalırken geri kalan kısmı tamamen battı.
Vira Haber
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