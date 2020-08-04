İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden İstanbul Boğazı'nda Koronavirüs Denetimi
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstanbul Boğazı'ndaki teknelere yönelik koronavirüs denetimi gerçekleştirdi.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler , İstanbul Boğazı'ndaki teknelere yönelik koronavirüs denetimi gerçekleştirdi.
Boğazda eğlence için kiralanan teknelere yapılan denetimde salgına karşı önlemlerin alınıp alınmadığı kontrol edildi.
Faaliyet gösteren tekneler içerisinde koronavirüse karşı gerekli önlemi almayan teknelere ise idari para cezası kesildi.
Vira Haber
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Etiketler : Tekne, Boğaz, Koronavirüs
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