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Tekne İmalathanesinde Yangın Çıktı

Tekne İmalathanesinde Yangın Çıktı

Balıkesir Edremit'teki bir tekne imalathanesinde yangın çıktı.

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Edremit’te imalathanede onarımı süren teknede yangın çıktı. Yangının Büyükşehir Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından söndürdüğü bildirildi.

Balıkesir Edremit'te bulunan tekne imalathanesindeki bir teknede yangın çıktı.

Teknede başlayan ve imalathaneye sıçrayan yangın,  Büyükşehir Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bakım onarım faaliyeti sürerken çıkan yangının aşırı sıcaklardan kaynaklandığı açıklandı.

Yangın fiber teknelere sıçramadan söndürüldü

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