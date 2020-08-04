İki Kruvaziyer Gemisi Koronavirüs Nedeniyle Karantinaya Alındı

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği sektörlerden biri olan Kruvaziyer turizmi, Covid-19’la mücadele etmeye devam ediyor.

Karantina sürecinde Diamond Princess Cruise gemisinde koronavirüs vakaları patlak vermiş, gemi uzun süre karantina altına alınmıştı.

Pandemi süreci sonrası Kruvaziyer gemileri suya inmeye yeniden başladıktan sonra 2 kruvaziyer gemisinde yine koronavirüs vakası ortaya çıktı.

GEMİLER KARANTİNA ALTINA ALINDI

Norveç’te bulunan MS Roald Amundsen gemisinde ve Tahiti´de bulunan Paul Gauguin gemilerinde koronavirüs tespit edildi.

Mürettebat ve yolcularda rastlanan vakaların ardından yetkililer, gemiden ayrılan koranavirüslü yolcularla iletişim kurmaya çalışıyor.

Öte yandan Tahiti’de bulunan Paul Gauguin gemisinde ise, yolcuların odalarında kalıp karantinadan çıkmamaları istendi.

Yolcuların 14 gün boyunca karaya çıkması yasaklandı.

ŞU ANA KADAR 41 VAKA VAR

Norveçli MS Roald Amundsen gemisinde görevli personeller dahil tespit edilen vaka sayısının 41 olduğu açıklandı.