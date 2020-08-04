Temmuz Ayı İhracat Verileri Açıklandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Temmuz ayı ihracatı verilerini açıkladı.

Açıklamaya göre ihracat rakamları bir önceki aya göre yüzde 11,5 artış göstererek 15 milyar 12 milyon dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı ise haziran ayına göre yüzde 1.9 artarak yüzde 84,5'e ulaştı. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 93,9 oldu.

İTHALAT RAKAMLARINDA DA İYİLEŞME SÜRÜYOR

İthalat ise geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 7,66 düşerek 17 milyar 756 milyon dolar oldu.

Pekcan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“İhracatın ithalatı karşılama oranı haziran ayında yüzde 82,6 iken Temmuz ayında 84,5'e ulaştı. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 93,9'a yükseldi.

Böylelikle temmuz ayında hem 15 milyar 12 milyon dolarlık ihracat ile 2020 yılının en yüksek ihracat değerine, hem de toplamda yüzde 84,5, altın hariç ise yüzde 93,9 ile 2020 yılının en yüksek ihracatın ithalatı karşılama oranına ulaşmış bulunmaktayız.

Dış ticaret verilerinden altını çıkardığımızda, Türkiye ekonomisinin ticaret değer zincirinde geldiği rekabetçi noktayı net olarak görüyoruz.

İHRACATIMIZDAKİ ARTIŞ ANLAMLI

Altın, bir tasarruf aracı, sermaye türüdür. Bu yüzden altını, sermaye hareketi olarak değerlendirmek daha sağlıklı olur. Diğer taraftan bu yılın ikinci çeyreğinde AB ekonomisinin yüzde 11,9, ABD ekonomisinin ise yüzde 32,9 küçüldüğü dikkate alındığında, ihracatımızdaki bu rakamlar çok önemli ve anlamlı.”

Vira Haber