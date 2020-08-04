Kocaeli ve Sakarya'da Denize Girmek Yasaklandı mı?

Sakarya Karasu ve Kocaeli sahillerinde rüzgarlı havalarda vatandaşlar denizden çıkarılmaya başlandı. Kırmızı bayrak ilan edilen bölgelerde, yetkililer vatandaşlara denize girmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

Cankurtaranlar denizde dalga ve rip akıntısı başladığında tüm sahilleri boşaltıyor.

Öte yandan belediye aracılığıyla cami minareleri ve belirli bölgelerdeki hoparlörlerden “Denizin dalgalı olması nedeniyle, ikinci bir uyarıya kadar denize girilmemesi önemle duyurulur” şeklinde anonslar yapılıyor.

Denizde Kırmızı Bayrak Nedir?

Plajda sarı kırmızı bayrak asılı ise cankurtaran görevde denize girilebilir anlamına gelir. Sarı kırmızı bayrağın altında ayrıca sarı bayrak asılıysa cankurtaran var görevde ama denize girmek riskli demektir. Sadece kırmızı bayrak asılırsa kesinlikle denize girilmemesi gerektiğini anlatmaktadır.

Vira Haber