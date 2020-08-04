İzmir Foça'da Batan Geminin Kaptanı Tutuklandı

Geçtiğimiz günlerde İzmir Foça'da batan teknede 4 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı. Teknenin kaptanı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevkedildi.

Kurban Bayramında tatil için İzmir Foça'ya gelen 9 kişiyi içinde barındıran Egem adlı tekne İzmir Foça'da Atatürk Adası açıklarında alabora oldu ve battı.

Kadın ve çocuklarında yer aldığı tekne battıktan sonra kurtarmaya gelen Sahil Güvenlik Ekipleri ve Deniz Polisleri, 4 kişinin cansız bedenine ulaşırken, 6 kişiyi de kurtarıp hastaneye ulaştırdı.

Yaralanan 6 kişinin hastanedeki tedavilerinin ardından serbest bırakıldığı açıklandı.

TUR BELGESİ OLMAYAN KAPTAN TUTUKLANDI

Tur belgesi olmadığı ortaya çıkan ve olay günü gözaltına alınan tekne sahibi ve kaptanı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Demir, İzmir Yenişakran Cezaevi'ne gönderildi.

Vira Haber