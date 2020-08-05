Beyrut Limanı'nda gerçekleşen ve 100 kişinin ölümüyle sonuçlanan patlamayla ilgili önemli bir detay ortaya çıktı. Patlamaya neden olan 2750 ton amonyum nitratın İstanbul Boğazı'ndan geçtiği ortaya çıktı.

Tüm dünyanın gündemine oturan ve son yılların en şiddetli patlaması olarak kabul edilen Beyrut Limanı patlamasında 100 kişinin öldüğü, 4 binin üzerinde yaralı olduğu kaydedildi.

PATLAMA NEDEN OLDU?

Lübnan ulusal medyasından gelen bilgilere göre, önce limanın 12 numaralı deposunda yangın çıktı. Ardından yangın, 6 yıldır depolarda bulunan 2750 tonluk amonyum nitratın patlamasına neden oldu ve tüm şehri savaş alanına çeviren yıkıcılıktaki patlama gerçekleşti.

AMONYUM NİTRATLAR BOĞAZ'DAN GEÇMİŞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise attığı tweette önemli bir konuya dikkat çekti. Buna göre patlamaya neden olan amonyum nitratın 6 yıl önce İstanbul Boğazı'ndan gemi aracılığıyla geçtiği ortaya çıktı.

İşte Bakan'ın o tweeti:

Vira Haber