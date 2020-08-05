Vira Haber Beyrut Limanı'ndaki Amonyum Nitratları Taşıyan Gemiyle İlgili Detaylara Ulaştı

Beyrut Limanı'nda gerçekleşen ve 100 kişinin ölümüne sebep olan patlamayla ilgili detaylar ortaya çıkıyor.

Patlamanın, 6 yıl önce limanın depolarına bırakılan amonyum nitratların çıkan yangın sonrası alev almasıyla oluştuğu ortaya çıktı.

AMONYUM NİTRATLARI TAŞIYAN GEMİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN DA GEÇMİŞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, attığı bir tweette söz konusu amonyum nitratları taşıyan geminin 6 yıl önce İstanbul Boğazı'ndan da geçtiğini açıkladı.

AMONYUM NİTRATLARI TAŞIYAN MV RHOSUS ADLI GEMİ RUS İŞ İNSANINA AİT

Beyrut Limanı'na getirilen amonyum nitratların hikayesi de günyüzüne çıktı. 6 yıl önce İstanbul Boğazı'ndan da geçen MV Rhosus adlı geminin Beyrut'a giriş yaptığında, yetkililer tarafından el konulduğu ve amonyum nitratların bu esnada limanın depolara bırakıldığı ortaya çıktı.

Öte yandan MV Rhosus gemisinin Rus İşadamı Igor Grechushkin’e ait olduğu belirlendi.

LÜBNAN YÖNETİMİ GEMİYE EL KOYUP MALLARI DEPODA SAKLAMIŞ

Lübnan İçişleri Bakanı Muhammed Fahmi yerel bir televizyon kanalına verdiği demeçte, yüksek dozda patlayıcılı gübrenin 2014 yılında el konmuş bir kargo gemisinden alınıp o tarihten bu yana rıhtım kenarındaki depoda saklandığını söyledi.

Sibirya'nın Habarovsk şehrinden bir işadamı olan Grechushkin şu anda Kıbrıs'ta yaşıyor.

MV Rhosus, ilk olarak 2013 yılında Beyrut'taki yerel müfettişlerin teknik sorunlar nedeniyle limana girdikten sonra, ele geçirilmesiyle ilgili bir mahkemede görev alan avukatlara göre Lübnan yetkilileri tarafından el koyuldu.

RUS İŞ ADAMI LÜBNAN YÖNETİMİNİ SUÇLADI

Prokoshev RFE / RL'ye verdiği demeçte, "Gemiye el koymak ve gemiyi barındırmak için ücret talep etmek yerine gemiden hemen kurtulmuş olmaları gerekiyordu." Dedi.

Prokoshev, "İkincisi, burada amonyum nitrattan bahsediyoruz. Bunu [tarımsal] alanları için kullanabilirlerdi. Kimse iddia etmiyordu, yani kimseye ait değil." Dedi.

GEMİNİN KAPTANI DOĞRULADI

O sırada MV Rhosus'un kaptanı olan Boris Prokoshev, geminin 2013 yılında Grechushkin'e ait olduğunu doğruladı.

Prokoshev ayrıca, geminin Beyrut'ta durmaya zorlayan teknik sorunlar yaşadığında geminin Gürcistan'ın Karadeniz limanı Batum'dan Mozambik'e amonyum nitrat taşıdığını bildirdi.

Bağımsız uzmanlar, 4 Ağustos'taki büyük patlamayı izleyen turuncu bulutların, nitratları içeren bir patlamadan sonra salınan toksik azot dioksit gazından kaynaklandığını söylüyor.