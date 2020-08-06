Karadeniz Holding Pazarlama Yöneticisi Zeynep Harezi'den Büyük Başarı

Karadeniz Holding ve Karpowership Satış ve Pazarlama Yöneticisi Zeynep Harezi, Exxon Mobil'in Power Play Ödülleri'nin Yükselen Yıldız kategorisinde finalist olarak seçildi.

LNG sektöründe 'azim ve tutkuları' ile öne çıkan genç kadınları kutlamaya hizmet eden ödül için. büyük bir kalifiye aday havuzundan sadece dört finalist seçildi.

Bu ödül için kazanan, hakimler heyeti ve çoğunluğun oylamasıyla belirlenecek.

Zeynep Harezi'ye destek için aşağı linkten oy kullanabilirsiniz:

https://bit.ly/powerplayawardsvoting

Vira Haber