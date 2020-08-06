IMO'nun 3 Yıl Önce Amonyum Nitrat Riskine Dikkat Çektiği Ortaya Çıktı

Beyrut Limanı'nda gerçekleşen patlamanın ardından son belirlemelere göre 135 kişi öldü, 5 binin üzerinde de yaralı olduğu kaydedildi.

Patlamanın neden olduğu Amonyum Nitratın bir kargo gemisi aracılığıyla Beyrut Limanı'na getirilmesinin ardından, patlayıcı maddelerin taşımacılığıyla ilgili yeni bir tartışma da ortaya çıktı.

Konuyla ilgili IMO, 2017 yılında gerçekleştirdiği bir toplantıda Amonyum Nitratın taşınmasıyla ilgili risklere dikkat çekmişti.

IMO 2017'DE AMONYUM NİTRATA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

IMO'nun Kargo ve Konteyner Taşımacılığı Alt komitesi (CCC 4), dördüncü oturumunda amonyum nitrat içerikli gübrelerin taşınması sırasında oluşabilecek riskleri görüşmüştü.

Alt komite, bir sirküler yayımlayarak (CCC.1/circ.4) tehlikeli olmayan madde sınıfındaki amonyum nitrat içerikli gübrelerin taşınmasıyla ilgili tehlikelere dikkat çekmişti.

BU YÜKLERİN ÇÖZÜNMESİ EN BÜYÜK TEHLİKE

BIMCO'nun internet sitesinde de yer alan haberde, bu yüklerin çözünmeye uğrama potansiyellerinin en büyük tehlike olarak kabul edildiği ve böyle bir durumun başlangıçta saptanmasının hayati önem taşıdığı belirtilmiş, aksi halde, yükün sıcaklığı 500 °C'ye kadar çıkıp amonyak ve nitrojen ya da sülfür oksit gibi zehirli gazların çevreye yayılmasına neden olabildiği vurgulanmıştı.

Katı Dökme Yüklerin Güvenli Taşınmasına Yönelik Kod (IMSBC) kapsamında bu yükler, (sıvılaşma ya da kimyasal madde yayma tehlikesi olmayan) C Grubu'na dâhil edilse de bu gruptaki bazı gübrelerin önerilen testleri geçmesine rağmen çözünme potansiyeli taşıdığı bildirilmişti.

IMO TOPLANTI SONRASI GÜVENLİK KURALLARI YAYIMLAMIŞ

IMO toplantı sonrası, bu yüklerin taşınmasıyla ilgili bazı güvenlik kuralları yayımlamış, herhangi bir çözünme ya da yangın durumunda mürettebatın yapması gerekenler üzerine tavsiyelerde bulunmuştu.

IMO ayrıca IMSBC Kodu'nda bu yüklerin taşınması için belirlenen şartların gözetilmesi gerektiğine dikkat çekmişti.

Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından gemilerin ve limanların amonyum nitrat taşıma ve depolamasıyla ilgili tartışmalar devam edeceğe benziyor.

Söz konusu, 'IMO Amonyum Nitrat Taşıma Güvenlik Kuralları'na aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

https://www.bimco.org/-/media/bimco/cargo/solid-bulk-cargo/ccc1circ4--carriage-of-ammonium-nitrate-based-fertilizer-nonhazardous-secretariat.ashx

Vira Haber