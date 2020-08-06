Dünyanın İlk Tamamen Elektrikli Römorkörü Tuzla'da Üretildi

GİSAŞ Gemi İnşa için Navtek’in ana şirketi olan TK Tuzla Tersanesi'nde inşa edilen ilk ZEETUG Gisas Power, İstanbul Tuzla Limanı'ndaki tersane bölgesinde faaliyete geçti.

32 ton çeki gücü ile ZEETUG-30 olarak adlandırılan römorkörün toplam uzunluğu 18.7m, tam genişliği 6.7m ve 10 deniz mili hızına sahip.

ZEETUG-30, tüm gücünü Corvus Energy tarafından sağlanan iki adet 1.450 kW lityum iyon bataryadan alıyor. Güvenlik amacıyla römorköre yerleştirilmiş bir hava soğutma sistemi tarafından sabit bir sıcaklıkta tutulan bir pruva ve bir de kıç olmak üzere iki adet yedek pil odası bulunuyor.

ZEETUG’un, Türk Lloyd kurallarına göre tasarlanıp üretildiği belirtildi. Ayrıca IACS sınıflandırma kuruluşlarının ilgili gereksinimlerini karşılıyor

Ayrıca römorkör için yeni bir Enerji Yönetim Sistemi (STEMS) tasarlandı. STEMS yazılımı, römorkör hızını, motor hızını, güç tüketimini, akü-motor sıcaklığını ve akü şarj durumunu takip ederek kaptana geri bildirim yaparak eylem önerilerinde bulunuyor.

Tamamen elektrikli olan ZEETUG-30'un yılda 210 ton CO2 emisyonu ve dokuz ton NOx emisyonu tasarrufu sağlaması bekleniyor.

GİSAŞ için iki adet 30 Ton çeki gücü olan ve bir adet 45 ton çeki gücü olan ZEETUG siparişinin daha olduğu belirtildi.

Vira Haber