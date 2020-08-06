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Adada Mahsur Kalan Denizciler SOS Yazarak Kurtuldular

Adada Mahsur Kalan Denizciler SOS Yazarak Kurtuldular

Pasifik Okyanus'undaki ıssız adada mahsur kalan denizciler, kumsala S.O.S yazdıkları mesaj sayesinde kurtarıldı.

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Pasifik Okyanusu'ndaki ıssız Pikelot Adası'nda mahsur kalan denizciler, kumsala SOS yazarak kurtuldu

SOS YAZARAK KURTULDULAR

Teknelerinin yakıtı dibi görünce tekneleriyle Pikelot Adası'nda sürüklenen 3 denizci, yardım çağrısı anlamı taşıyan “S.O.S.” yazısını kumsala havadan görünecek şekilde yazarak kurtuldu.

Avustralya Savunma Kuvvetleri, Mikronezyalı denizcilerin SOS yazısını, bölgede devriye uçuşu yapan Avustralya ve ABD askeri uçakları tarafından görüldüğünü açıkladı.

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Bir Avustralya helikopteri adaya inerek mahsur kalan denizcileri kurtardı ve devriye gemisiyle karaya ulaştırıldı. 

Denizcilerin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Vira Haber

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