Msc Cruıses Yeni Sağlık ve Güvenlik Protokolünün Detaylarını Paylaştı

Dün düzenlenen basın toplantısında konuşan MSC Cruises CEO'su Gianni Onorato, şirketin Akdeniz'deki operasyonlarının yeniden başlatılmasını desteklemek, konukların, mürettebatın ve MSC Cruises gemilerinin ziyaret edeceği limanlardaki yerel halkın sağlığını ve güvenliğini korumak için geliştirilen kapsamlı sağlık ve güvenlik protokolünün tüm ayrıntılarını paylaştı.

MSC Cruises, kapsamlı bir protokol geliştirmek için gemilerinin uğrayacağı limanların ilgili yetkilileriyle yakın şekilde çalıştı. Önde gelen bağımsız tıp uzmanlarının tavsiyeleri ve destekleri ile kurulan özel bir ekibin hazırladığı MSC Cruises operasyon prosedürleri ile şirket, bölgesel ve ulusal yönergelerin ötesine geçen ve yeni bir standart belirleyen güçlü bir protokol geliştirdi. Buna ek olarak, bağımsız denizcilik sertifikası şirketi olan RINA bu protokolün “AB Sağlıklı Ağ Geçitleri Ortak Eylemi” de dahil olmak üzere ek sağlık standartlarını içeren Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı (EMSA) Rehberi’ne uygun olduğunu doğruladı.

MSC Cruises, konuklarınına rezervasyon anından itibaren gemiye biniş, gemideki yaşam ve eve dönüşüne kadar olan yolculuğunun her yönünü kapsayacak bir deneyim yaşatmak için çalışmaya devam ediyor.

Akdeniz Rotaları İle Operasyonlara Yeniden Başlangıç

MSC Cruises Akdeniz’deki operasyonlarına yeniden başlayabilmek için son onayları beklerken iki gemisi ile hazırlıklarına devam ediyor. MSC Grandiosa ile Batı Akdeniz’de, MSC Magnifica ile Doğu Akdeniz’de olmak üzere 7 gecelik programlar sunan MSC Cruises, pandeminin güncel durumu ve gelişim süreci ile misafirlerinin beklentilerine uygun bir seyahat deneyimi için hizmet vermeye başlayacak. Gemilerin asıl hareket tarihleri, ilgili otoritelerin belirleyeceği rehbere uygun olarak kesinleşecek. Planlanan güzergahlar arasında, yetkililerin, limanlarını yeniden açmakla kalmayarak operasyonların yeniden başlatılmasını destekleyen sağlık ve güvenlik protokolünü de onaylayan Yunanistan ve Malta da yer alıyor.

MSC Cruises'ın Kapsamlı Sağlık ve Güvenlik Operasyon Protokolü Yeni Bir Standart Belirlemeyi Amaçlıyor

Sağlık Hizmetleri, Halk Sağlığı ve Sanitasyon, Otel Hizmetleri, HVAC ve diğer Gemi Mühendisliği Sistemleri, Bilgi Teknolojisi ve Lojistik alanlarında kurum içi uzmanlardan oluşan çapraz fonksiyonel bir görev gücü kuran MSC Cruises, ayrıca şirketin iyileştirilmiş protokolleri ve prosedürlerinin geliştirilmesine daha fazla katkı sağlamak için Aspen Medical ile işbirliği yaptı.

Buna ek olarak, “Mavi Kurdele COVID Uzman Ekibimizin Tıp, Halk Sağlığı ve / veya ilgili bilimsel çalışmalar alanındaki hedefi; yüksek nitelikli ve uluslararası saygın uzmanlardan oluşan bir grup ile, alınan önlemleri uygun ve etkili bir hale getirip, mevcut en iyi bilim ve sağlık uygulamaları ile destekleyerek COVID-19 ile ilgili girişimlerimizi gözden geçirmektir.

COVID-19 ile ilgili yeni verileri ve araştırmaları, virüsün gelişiminin anlaşılmasına ve insanların olası bulaşmadan korunması için kullanılan en son teknoloji ile birleştiren yeni operasyon protokolü, bulaşma riskini azaltmak için tasarlanmıştır. Bu ihtiyati tedbir ve müdahale planlaması aşağıdaki maddeleri kapsamaktadır:

Genel sağlık taraması ile binişten önce misafirlerin üç kapsamlı adımdan oluşan bir kontrolden geçmesi– vücut sıcaklık kontrolü, sağlık durumu anketi ve COVID-19 sürüntü testi. Tarama sonuçlarına ve konuğun tıbbi veya seyahat geçmişine bağlı olarak, ikincil bir sağlık taraması veya testi yapılacaktır. Test sonucu pozitif olan ve hastalık semptomlarına sahip konukların binişine izin verilmeyecektir. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nden gelen yönergeleri izleyerek, yüksek riskli olarak sınıflandırılan ülkelerden seyahat eden konukların, gemiye binmeden önceki 72 saat içinde moleküler RT-PCR testi yapmaları gerekecektir. Tüm mürettebat üyeleri gemiye binmeden önce ve sözleşmeleri sırasında düzenli olarak COVID-19 için test edilecektir;

Yüksek sanitasyon ve temizlik önlemleri; Yeni temizlik yöntemlerinin tanıtılması, hastane sınıfı dezenfektan ürünlerinin kullanımı ve mikropların % 99.97'sini öldüren UV-C ışık teknolojisi ile gemideki havanın sanitasyonu ile desteklenecektir; Sosyal mesafe kapsamında, gemideki misafirlerin toplam kapasitesinin %70 oranında azaltılmasıyla, misafirlere yaklaşık olarak kişi başına 10 m² daha fazla alan sağlanacaktır. Mekanların kapasitesi düşürülecek, etkinlikler daha küçük gruplara izin verecek şekilde değiştirilecek ve konuk sayısının yönetilebilmesi için konukların hizmet ve aktivitelerden önce rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir. Sosyal mesafenin mümkün olmadığı durumlarda –örneğin asansörlerde-, konuklardan yüz maskesi takmaları istenecektir. Yüz maskeleri misafirlere kabin içinde günlük olarak verilecek ve geminin her yerinde sunulacaktır. Gelişmiş Tıbbi Tesisler; eğitimli ve yüksek nitelikli personele ve COVID-19 semptomları olan tüm konukların test edilmesi için gerekli ekipmanla hizmet vererek, hasta olan tüm konuklara Tıp Merkezi’nde ücretsiz tedavi olanağı sunacaktır. Şüpheli vakaların ve yakın temasların izolasyonunu sağlamak için özel izolasyon kabinleri mevcut olacaktır. Sürekli olarak yapılacak sağlık durumu izlemesi seyahat boyunca devam edecektir. Karadan gemiye dönen konukların ve mürettebarın sağlık durumlarını takip edebilmek için gemi çevresinde oluşturulan özel istasyonlarda günlük olarak vücut sıcaklıkları kontrol edilecektir. Operasyonun bu ilk aşamasında, daha gelişmiş bir koruma önlemi olarak risklerden kaçınmak için, konuklar sadece bir MSC Cruises tarafından organize edilen kara turlarına katılabileceklerdir. Bu şekilde, MSC Cruises konukları karadayken aynı yüksek sağlık ve güvenlik standartlarında sunulacak gezilerle sağlıklarını daha kolay koruyabileceklerdir. Transferler uygun şekilde dezenfekte edilecek ve sosyal mesafe için yeterli alan sağlanacaktır. Tur rehberleri ve sürücüler de sağlık taramasından geçecek ve uygun KKD giyecektir. Acil durum müdahale planı şüpheli bir vaka tespit edilmesi durumunda ulusal sağlık yetkilileri ile yakın işbirliği içinde etkinleştirilecektir. Şüpheli vakalar, yerel ve ulusal düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilen izolasyon önlemleri ile karaya çıkarılacaktır.

MSC Cruises, konuklarının bu yaz gerçekleştirecekleri seyahatlerini daha huzurlu geçirmesi amacıyla yeni bir MSC COVID-19 Koruma Planı da başlattı. Bu koruma planı, seyahatlerinden önce enfekte olan seyahat edemeyecek olan misafirler ile seyahat sırasında veya sonrasında hastalanan misafirlerin tıbbi masraflarını karşılamayı kapsayacaktır. Buna ek olarak, konuklar her zamanki seyahat ve sağlık sigortası kapsamlarını da seçmeleri gerekmektedir.

Konukların gemiye biniş sürecini daha sorunsuz ve temassız hale getirmek için dijital check-in işlemleriyle yeniden tasarlanmış bir biniş prosedürü uygulanacaktır. Limandaki sağlık ve güvenlik önlemleri de gemideki yüksek standartlarla aynı özellikleri karşılayacaktır. Konukların sağlıklı ve seyahate uygun olduklarından emin olmak için COVID-19 sürüntü testi, vücut ısısı kontrolü ve tek tek kontrolden geçirilecek sağlık anketleri ile yapılacaktır. Daha fazla kontrole ihtiyaç duyulursa, gerekli olması durumunda tıbbi personel tarafından ilave bir COVID-19 testi yapılabilir.

Sağlık ve Güvenlik Önlemlerini Destekleyen Misafir Odaklı Teknoloji

MSC Cruises'ın sağlık ve güvenlik önlemleri, temassız bir seyahat deneyimini kolaylaştırmak, konuklara ihtiyaç duydukları anda önemli bilgileri sağlamak için endüstri lideri misafir odaklı teknolojisi ile desteklenmektedir.

MSC for Me uygulaması, her iki gemide de misafirler için yeni sağlık ve güvenlik önlemlerini destekleyecek ve uygulanmasını kolaylaştıracaktır. Konuklar bu uygulamayı, hizmet rezervasyonu yapmak günlük aktivitelerini yönetmek için gerekli olan bilgileri sağlamak üzere kullanılabilir.

Buna ek olarak, MSC Grandiosa'daki her misafir ve mürettebat üyesine, gemideki temassız işlemleri kolaylaştıran, ayrıca yakınlık ve temas takibinin yapılabilmesini sağlayan ücretsiz bir MSC for Me bilekliği sağlanacaktır.

Telefonla erişilebilen yeni Bilgi Merkezi, konukların bilgi alabilmek için bizzat danışma masasına gitmek zorunda kalmadan, Misafir Hizmetleri’ni arayarak bilgiye erişmelerini sağlayacaktır.

Gemide Zengin ve Keyifli Bir Seyahat Deneyimi

Konuklar, tiyatro sahnesinde gerçekleştirilen ödüllü gösteriler, birinci sınıf yemekler, aile aktiviteleri, butik alışveriş, ilgi çekici etkinlikler ve çok daha fazlasını içeren, sağlık ve güvenliklerinin korunduğunu bir MSC Cruises seyahatinden bekledikleri zengin deneyimlerin tadını çıkarmaya devam edecekler.

Gemideki etkinlikler ve eğlence yeniden tasarlanarak daha küçük gruplar oluşturabilmek için konukların önceden rezervasyon yapması gerekmektedir. Seyahat boyunca temalı etkinlikler, eğlenceli oyunlar, yetenek gösterileri, fitness ve dans da dahil olmak üzere zengin bir etkinlik programı sunulacaktır.

Ödüllü çocuk aktiviteleri ve aileler için canlı oyun gösterileri her gün sunulmaya devam edecek. Gençlere yönelik olan alanların daha düşük kapasitede çalışmasından dolayı gemideki yeni alanlar, gençlere çocuklar ve gençler için ayrılacaktır. Karaturuna çıkan ebeveynler, bir gün önceden rezervasyon yaparak çocuklarını gençlik ekibi sorumlularına bırakabileceklerdir. Gençlik ekibi üyesi ile öğle ve akşam yemekleri, MasterChef At Sea Juniors, MSC Dance Crew, Cabin 12006 aile oyun şovu ve web serisi ve LEGO deneyimi gibi en popüler çocuk aktiviteleri ile birlikte devam edecektir.

· MSC Cruises, gemideki canlı eğlenceler için geniş seçenekler sunmaya devam edecek. Tiyatronun kapasitesi, sosyal mesafeyi sağlamak için azaltılacağından, programlar bu doğrultuda uyarlanacak, ve böylece tüm misafirlerimiz çok çeşitli ödüllü şovların tadını çıkarabileceklerdir.

· Restoranlar, barlar ve lounge’larda sosyal mesafeye uyulabilmesi için misafirlere tüm yemekler ve içecekler masalarında sunulacaktır. Açık büfe restoranda, sosyal mesafeyi sağlamak için yeni bir hizmet konsepti benimsenecek ve en üst düzeyde sağlık ve hijyen önlemlerinin uygulanmasını sağlamak için, self servis yerine konukların istedikleri yiyecekler üzeri kapalı bir şekilde masalarına servis edilecektir. Temassız bir deneyim için konuklar, kişisel mobil cihazlarından QR kodunu okutarak restoran ve bar menülerine erişebilecekler.

MSC Cruises Mavi Kurdele COVID Uzman Ekibi

MSC Cruises Mavi Kurdele COVID Uzman Ekibi, tıp, halk sağlığı ve / veya ilgili bilimsel disiplinlerde alanlarının yüksek nitelikli ve uluslararası saygın uzmanları bir araya getirmektedir: