Van Gölü'ndeki Batık Rus Gemisinin İç Kısmı Görüntülendi

Van Gölü'nde 3 yıl önce keşfedilen 1914 Rus yapımı batık yük gemisinin iç kısmı görüntülendi.

Rusların 1914'te Van'ın işgalinden sonra yapımına başladığı 3 gemiden biri olan ve Van Gölü'nde yük ve yolcu amaçlı kullanılan şilep (yük gemisi), koyun taşıdığı sırada 1958 yılında batmıştı. Reşadiye açıklarında batan yük gemisi, 3 yıl önce keşfedilmişti.

Daha önce sadece dış kısmı görüntülenen geminin bu kez iç kısmı da görüntülendi.



"Bizim için çok gizemliydi"

Ekiple beraber geminin içerisini görüntüleyen dalış eğitmeni ve rehberi Ecz. Serkan Ök,, "İç kamarada oksijen tüpü, kaptan kamarasında yer alan kaptanların ayakkabılarına kadar görüntüledik. Bizim için çok gizemliydi. Çok duygulandığımız bir dalış oldu" dedi.