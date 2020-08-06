DFDS, Ekol Lojistik’ten Trieste'deki Limanını Almak İstiyor

Dünyanın en büyük denizcilik ve lojistik çözümleri sunan şirketlerinden biri olan Danimarkalı DFDS Group, yük taşımacılığı operatörü U.N. Ro-Ro'nun yüzde 98,8'lik hissesini 950 milyon Euro’ya satın alarak Türkiye’ye 2018’de adım atmıştı.

Türkiye’ye yabancıların yaptığı en önemli denizcilik yatırımı olan bu satın almanın üzerinden 2 yıl geçti. Danimarkalı şirket bu kez bir başka Türk şirketi ile masaya oturdu.

Türkiye’nin önemli taşımacılık şirketlerinden Ekol Lojistik’in İtalya-Trieste’de Ro-Ro ve blok tren seferleri için kullandığı limanın işletmeciliğini yapan Europa Multipurpose Terminals (EMT) şirketine talip olan Danimarkalı dev, şirketin bu önemli iştirakini satın almayı istiyor.

25 YILLIK İMTİYAZ HAKKI ELİNDE

Ekol, sahibi olduğu Yalova Ro-Ro Terminali A.Ş. aracılığıyla Europa Multipurpose Terminals’in de yüzde 65 hissesinin sahibi. EMT Trieste Limanı'nda bulunan 6'ncı terminalin 25 yıllığına imtiyaz (20102034) haklarını elinde bulunduruyor.

Dünya Gazetesi’nin haberine göre DFDS, Trieste’de kurulu Europa Multipurpose Terminals S.P.A.’in hisselerinin yüzde 65’ini Ekol’ün kontrolündeki Yalova Ro-Ro Terminali A.Ş.’den satın almak istiyor. Anlaşma sağlanır ve resmi kurumlar satışı onaylarsa, Danimarkalı dev, Europa Multipurpose Terminals S.P.A.’nın sahibi olacak.

Bilindiği üzere Trieste Limanı, Ekol’ün öncülüğünü yaptığı ve müşterilerine düşük maliyetli hizmet sunduğu Intermodal taşımacılık çözümü için tüm Avrupa’ya uzanan demiryolu bağlantıları ile son derece önemli bir konuma sahip.

Aynı anda iki farklı Ro-Ro’nun operasyonlarını yürütme kapasitesi bulunan Trieste’deki liman, son açıklanan verilere göre 2016 yılını 110 bin Ro-Ro ve 70 bin tren kapasitesi ile kapattı. Trieste Limanı’nda Ekol’ün hedefi yıllık 140 bin Ro-Ro ve 100 bin trene hizmet vermek.

1866 YILINDA KURULDU

Danimarka merkezli uluslararası nakliye şirketi olan DFDS, Avrupa'nın en büyük lojistik şirketleri arasında kabul ediliyor. 1866 yılında kurulan şirketin 8 bine yakın çalışanı, 1.7 milyar Euro’luk cirosu bulunuyor.

Türkiye'ye 2018 yılında giren şirket, U.N. Ro-Ro’nun yüzde 98.8 hissesini Actera Group ve Esas Holding'ten 950 milyon Euro'ya satın almıştı. Danimarkalı şirketin aldığı U.N. Ro-Ro, 12 gemiye sahip ve 500 çalışanı istihdam ediyor.