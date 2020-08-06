Deniz Turizmi Sektöründe Almanya Sevinci

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Haziran ve Temmuz aylarında sadece yerli turistleri ağırlayan deniz turizmi sektörünün Rusya’nın tarifeli uçuşlara başlaması ve Almanya’nın seyahat uyarısını kısmen kaldırması ile sezon beklentilerini artırdığını söyledi.

Geçen yıl 5 milyondan fazla turistin geldiği Almanya’nın bu kararının büyük moral verdiğini belirten Öztürk, Almanya ve Rusya’yı başta Avrupa Birliği üyeleri olmak üzere diğer ülkelerin de izlemesini beklediklerini ifade etti.

Öztürk “Geçen yıl ülkemiz turizmine yaklaşık 7 milyar dolarlık katkı sağlayan deniz turizminde yatçılık ve marinalar, Anadolu’nun dünya turizmine armağanı olan mavi yolculuk, dalış, kitesurf, rüzgar sörfü, günübirlik gezi tekneleri gibi sualtı ve su üstü turizm amaçlı sportif faaliyetler alanlarında çalışan işletmelerimiz yurtdışından gelecek misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya hazır. İşletmelerimiz hijyen ve sosyal mesafe başka olmak üzere her türlü tedbire uygun şekilde hizmet veriyor. Covid-19 küresel salgını nedeniyle bireysel ve izole tatilin öne çıktığı bir dönemde ülkemiz deniz turizminin misafirlerimizden büyük ilgi göreceğine inanıyoruz” dedi.

Vira Haber