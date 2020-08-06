İMEAK Deniz Ticaret Odası Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleşti

İMEAK Deniz Ticaret Odası Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un Katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleşti.

MESLEK EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İÇİN İMZALAR ATILDI

Millî Eğitim Bakanlığı ile DTO arasında yapılan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü imza töreni gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını yapan Salih Zeki Çakır’ın, toplantı video konferans sistemiyle gerçekleştirilse dahi adabı muaşeret kurallarını hatırlatmasıyla başladı. Zeki çakır, ‘’Ekranda da temel ve belirli adabı muaşeret kurallarına riayet etmek gereklidir.’’ dedi.

Zeki Çakır, ardından METBULK denizcilik sahibi Şenol Bartın’a, Alanya’daki bir çifte ait kafadan yapışık ikizlerin ameliyat ve ameliyat sonrası masrafları ve hayırseverlik anlayışları için teşekkür ederek, ‘’Fiziksel ortamda bu değerli hayırseverlik ve harcanan ciddi masraflar için plaket vermek istiyorum.’’ dedi.

Toplantı Zeki Çakırın DTO meclisinin 28. Sayılı toplantı zabıtları onaya sunulmasının ardından fasıllar arası aktarım ve personel izinleri ile ilgili düzenlemelerin onaylanmasıyla devam etti.

Zeki Çakır Millî Eğitim Bakanlığı ile DTO arasında yapılan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü vesilesiyle toplantıya katılan Milli Eğitim Bakanı ve grubuna teşekkür etti.

Başarının süreklilik arz etmesi ve nesilden nesle geçmesinin bir mecburiyet haline geldiğini vurgulayan Zeki Çakır; ‘’Türk denizcilik eğitimi de tepeden tırnağa değişen küresel düzenden nasibini almalı ve sağlam dönüşüm temelleriyle ileriye doğru emin adımlarla yürümelidir. Farklı iş alanlarına sahip denizcilik sektörü ülkemiz için de hatırı sayılır derecede nitelikli istihdam imkanları sağlamaktadır.

DENİZCİLİK SEKTÖRÜ FAYDALI BAKIŞ AÇISIYLA ELE ALINMALI

Deniz taşımacılığının çok yönlü bir saha olması ve nitelikli iş gücü potansiyeline ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bir bütün olarak önemli bir devlet zincirini oluşturan denizcilik sektörü, faydalı bakış açısıyla ele alınmalı ve en uygun modelle kalifiye gemi insanı sayısına ulaşılmalıdır.’’ dedi.

Gemi adamlarının dünyanın yükünü taşıyan meşakkatli bir meslek icra ettiğini, eğitim reformlarının ve denizcilere verilen temel eğitimin Türk denizciliğine yön vereceğinin aşikâr olduğunu vurgulayan Zeki Çakır sözü Tamer Kıran’a bıraktı.

Kıran konuşmasına, tüm üyelerin geçmiş bayramını kutlayarak, Covid-19 pandemisi nedeniyle video konferans yöntemiyle yapmak zorunda kalındığını vurguladıktan sonra tüm katılımcılara ve bakanlığa teşekkür ederek başladı.

"MESLEKİ EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜ İMZALIYORUZ"

Yıllardır Mesleki eğitimin önemini vurguladıklarını belirten Tamer Kıran; ‘’Millî Eğitim Bakanlığımız ile odamız arasında 4 denizcilik meslek lisemiz için Mesleki Eğitim İş birliği Protokolünü imzalıyoruz. Kendisi de eğitimci olan sayın bakanımızın göreve gelmesiyle bu yöndeki olumlu gelişmeleri mutlulukla izliyoruz. Mesleki eğitim ile real sektörün birbirine entegre edilmesi için atılan vizyonel adımlarda sayın bakanımızın önemli politikaları bulunuyor. Cesur ve kararlı bu politikalar sayesinde yeni ve dinamik bir mesleki eğitim modeline geçiyoruz. Sayın cumhurbaşkanı liderliğinde ve sayın bakanımızın koordinasyonunda Türk millî eğitiminde önemli gelişmelere şahit oluyoruz.’’ dedi.

İNGİLİZCE ŞART

Denizcilik dili olan İngilizceye hâkim olmanın sektörde hayati önem taşıdığını vurgulayan Tamer Kıran; ‘’Gençlerin denizcilik dili olan İngilizceye hâkim olmaları gerekiyor. Eğer gençlerimizi o aşamaya ulaştırabilirsek ve yabancı dil bilme oranımızı yükseltebilirsek dünyada gemi adamı ihraç eden ülkeler arasında üst sıralarda yer alarak hem istihdama hem de milli gelirimize çok ciddi katkılar sağlarız.’’ dedi.

"ADRESE DAYALI SİSTEM DENİZCİLİK EĞİTİMİNE OLUMSUZ YANSIYOR"

Denizcilik eğitiminin nicelik olarak yeterli olduğu ve nitelik olarak geliştirilmesinin gerekliliğini vurgulayan Tamer Kıran; ‘’Bugün Türkiye’de gemi yapımı alanında bu yıl eklenen 13 okul ile birlikte toplam 61 lise 18 yüksek okul ve 12 fakültede yaklaşık 20 bin öğrenci denizcilik eğitimi görmektedir. Nicelik olarak bir sıkıntı kalmamış ve okul sayısı olarak yeterli sayıya ulaşılmıştır. Bundan sonra eğitimin kalitesini artırmaya yönelik çalışma yapılması önem arz etmektedir. Denizcilik meslek liseleri geçen yıl itibariyle adrese dayalı sistem ile öğrenci almaya başlamışlardır. Bu öğrencilerin %80’i adrese dayalı, ancak %20’si sınav sistemiyle okullara kayıt yaptırmışlardır. Bu durum denizcilik eğitimine olumsuz olarak yansımaktadır.’’ dedi.

Tamer Kıran ayrıca denizcilik okullarındaki makine atölyeleri malzemelerinin ve simülatör gibi teknolojik unsurların eskidiği ve bakımının yapılmasının zor ve maliyetli olduğunu belirterek, ‘’Mekân, zaman, öğretmen ve personel sayısı olarak bölgesel denizde güvenlik eğitim merkezli ve simülasyon eğitim merkezlerinin kurulmasının çok efektif olacağı ve kısıtlı kaynaklarımızın çok daha faydalı olarak kullanılması imkânı doğacağını tahmin etmekteyiz.’’ diyerek sözü bakan ve grubuna bıraktı.

"BU İŞLERE GÖNÜL VERİLMEYİNCE OLMUYOR"

Bugünün bakanlık için özel bir gün olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm bakanlığın hem denizcilik hem de diğer sektörler için büyük çabalar gösterdiğini belirterek ‘’ Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu işler gönül verilmeyince olmuyor. Hepiniz desteklerine teşekkür ediyoruz. Bu milletin çocukları için ne yapsak azdır.’’ dedi.

Bakan ve grubu imza töreninden sonra öneri ve teklifleri bizzat not alacaklarını belirttikten sonra imzalar atıldı.

Milli eğitim bakanı yardımcısı Mahmut Özer denizcilik liselerinde İngilizce hazırlığın koyulacağı müjdesini verdi. Altyapı ile ilgili konuşan Özer;

‘’Şunu sizlere temin ederim ki bakanlık olarak kaynaklar ve finansmanlarımızla ilgili hiçbir eksikliğimiz yok. Kısa süre içerisinde oda yetkileri ile protokol kapsamındaki okulların altyapı eksiklikleriyle alakalı bir araya gelerek, sizin odanızdan hiçbir kaynak talep etmeden eğitim öğretim yılına yetiştirme sözü veriyoruz. Bizim mesleki eğitimdeki kaliteyi göz ardı ederek nitelik artışını arttırmaktansa kaliteyi arttırarak tercih edilebilir bir alan yaratmak için çabalıyoruz.’’ dedi.

Vira Haber