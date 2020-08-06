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Hiroşima'ya Atılan Atom Bombası Sonrası Hayatta Kalan Umut Ağacı

Hiroşima'ya Atılan Atom Bombası Sonrası Hayatta Kalan Umut Ağacı

ABD'deki Ulusal Bonsai & Peijing Müzesi’nde sergilenen Bonsai ağacının, ABD'nin Hiroşima'ya attığı atom bombasından sağ kurtulan nadir canlılardan bir tanesi olduğu söylendi.

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ABD’deki Ulusal Bonsai & Peijing Müzesi’nde sergilenen ve ABD’nin Japonya’ya attığı atom bombasından sağ kurtulduğu söylenen bir bonsai ağacı, yaşama umudunu temsil ediyor.

Üstad Masaru Yamaki, ABD’ye hediye ettiği ve 392 yaşında olan ağacın tarihi, 17. yüzyıla kadar gidiyor.

ABD’nin başkenti Washington’da yer alan  Ulusal Bonsai & Peijing Müzesi’nin koleksiyonundaki en eski parça olan bu ağaç, 1625’te ekildi. 

394-yıllık-bonsai-ağacı

Ağaç, ABD’nin Hiroşima’ya attığı atom bombasının düştüğü yerden yaklaşık 3,2 kilometre mesafede bulunuyordu. Ağaç, bahçedeki diğer ağaçlar ve Yamaki ailesi ile birlikte hayatta kalmayı başardı. Bu sebeple ağaç, yaşama umudunu temsil ediyor.

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