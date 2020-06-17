Küresel İklim Krizi Raporu Yayınlandı

Küresel iklim krizine dikkat çekilen 2020 Yenilenebilir Enerji Küresel Durum Raporunda, fosil yakıt kullanımının azalması gerektiğine dikkat çekildi.

Raporda düşüncelerine yer verilen REN21 Genel Müdürü Rana Adib şunları kaydetti:

KURTARMA PAKETLERİ KİRLİ FOSİL YAKIT BAĞIMLILIĞINI GÜÇLENDİRİYOR

"Açıklanan kurtarma paketlerinin birçoğu kirli fosil yakıt sistemine bağımlılığımızı güçlendiren detaylar içeriyor. Bazıları doğrudan doğal gaz, kömür veya petrol kullanımını teşvik ediyor.

Diğerleri, yeşil bir odak olduğunu iddia etseler dahi dolaylı olarak bu sektörleri destekliyor. Isınma, soğutma ve ulaşım sektörleri başta olmak üzere, fosil yakıt ekonomisini destekleyen her türlü teşviği sonlandırmamız gerekiyor.

Bu açıdan, kurtarma paketleri, düşük karbonlu bir ekonomiye geçiş yapmak üzere yegane bir şans sunuyor ancak bu önemli şansı yitirme riskimiz var.

ÖNLEMLER ARTIRILMAZSA DEĞİŞİM YETERLİ OLMAYACAK

2019 emisyonları şimdiye kadarki en yüksek seviyedeydi ve bu rahatlama geçici.

Paris Anlaşması hedeflerine ulaşmak için gelecek 10 yıl boyunca emisyonlarda her yıl en az yüzde 7,6 düşüş yaşanması gerekiyor.

Pandemi nedeniyle alınan önlemlerin önümüzdeki 10 yıl boyunca devam ettiği durumda dahi yaşanan değişim yeterli olmayacak.

Mevcut hızda, mevcut sistem ve mevcut piyasa koşullarıyla dünyanın, karbondan arındırılmış bir sisteme geçmesi sonsuza kadar sürecek." değerlendirmesinde bulundu.

Vira Haber