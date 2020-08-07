Beyrut'taki Türk Yüzer Santralleriyle İlgili Açıklama

Lübnan’da bulunan Beyrut Limanı’nda gerçekleşen yüksek etkili patlamada 135 kişi öldü, 5 binin üzerinde kişi de yaralandı.

Liman deposunda bulunan amonyum nitratlardan kaynaklanan patlama sonrası ülkenin enerji altyapısı ve enerji dağıtım şebekeleri de ciddi anlamda zarar gördü.

Lübnan’ın elektrik ihtiyacının büyük kısmını karşılayan yüzer santraller ise patlamadan etkilenmedi.

Türk şirketi olan Karadeniz Holding’e ait olan Fatma Sultan ile Orhan Bey adlı iki yüzer santral, patlamadan etkilenmedi.

Karadeniz Holding yetkilileri “Ülkenin bize sağlayabildiği yakıt imkanları doğrultusunda Beyrut’taki iki santralimiz çalışmaya devam ediyor” dedi.