Çeşme Koyları “Arkas TURMEPA II”ye Emanet

“Yeni Normal”e geçişle birlikte turizm sektöründeki hareketlenme devam ediyor. Tüm hijyen ve sosyal mesafe kuralları beldelerde hayata geçirilirken, Arkas TURMEPA II teknesi de hem personeli hem de hizmet verdiği tekne ve yat sakinlerinin sağlığı için tüm tedbirleri aldı.

İlginin en çok tekne tatillerine yöneldiği 2020 yaz sezonunda Arkas TURMEPA II teknesinin faaliyetinin önemi her zamankinden daha çok artırıyor. Geçmiş yıllara kıyasla yükselen talebi karşılamak üzere atık alım teknesinin bu yaz sezonunda 500 tekneye hizmet vermesi hedefleniyor.

Arkas Holding ve DenizTemiz Derneği / TURMEPA iş birliğinde 2006 yılında hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapımını ve işletmesini Arkas Holding’in üstlendiği ARKAS TURMEPA II atık toplama teknesi 14. yılında 2020 sezonunda da çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Tekne, haftanın 6 günü Aya Yorgi Koyu, Hacettepe Koyu, Bademli Koyu, Dalyan Kocakarı Koyu ve Çeşme Merkez Limanı’nda hizmet veriyor. 09.00 – 18.00 saatleri arasında gelen çağrıları yanıtlayan tekne, atıkları alarak tahliye edilmesini sağlıyor. Yalnızca bölge halkı değil, tatilini Çeşme’de planlayan vatandaşlar da temiz koylarda denizden yararlanabiliyor.

Denizde de Herkesin Sağlığı Düşünüldü

Arkas ve TURMEPA, sezon süresince görev yapacak tekne personelinin ve atık alım hizmeti verilecek tekne sakinlerinin sağlığı için de gereken tedbirleri aldı. Bu kapsamda COVID-19 hakkında detaylı bilgiler iş yeri hekimi tarafından verilirken; şeffaf koruyucu maskeler, ağız maskesi, gözlük, tek kullanımlık eldiven ve dezenfektanlar da temin edildi.

Arkas TURMEPA II, 1.8 Milyon Litre Atık Topladı

Arkas TURMEPA II teknesinin 2006 yılından bu yana topladığı atık su miktarı 1.8 milyon litreye ulaştı. Bu miktar, yaklaşık 95 bin damacana suyun hacmine eşdeğer. 14.5 milyon litre deniz suyunun da temiz kalması sağlanmış oldu. Arkas TURMEPA II yaz sezonu boyunca Çeşme koylarında denizi korumaya devam edecek.

Vira Haber