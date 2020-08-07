Kumport Liman İşletmeleri TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ni Aldı

Türk Standartları Enstitüsü (TSE), pandemi sürecinde işverenlerin, COVID 19 risklerini eksiksiz bir şekilde yönetmeleri ve gerekli önlemleri alarak çalışanlarının konu hakkında farkındalıklarını arttırma amacı ile yayınladığı kılavuzda gerekli şartları yerine getiren kuruluşlara “Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi” vereceğini duyurmuştu. Türkiye Standartları Endüstri Kurumu’nun (TSE) belirlediği şartları yerine getiren Kumport Liman İşletmeleri TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ni almaya hak kazandı.

İş sağlığı ve güvenliğini her zaman öncelikli olarak benimseyip çalışanlarının, paydaşlarının ve toplumun sağlığını gözeten uygulamalarıyla pandemi sürecini de etkin bir şekilde yönetmeye devam eden Kumport Liman İşletmeleri bu titiz ve dikkatli süreç yönetimini TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ni alarak tescillemiş oldu.

Kumport limanlarında pandemi dönemi boyunca T.C. Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere ilgili tüm kurumların yönlendirmelerine uyularak gerekli tüm önlemler en üst düzeyde hayata geçirildi. Tüm çalışmalarını çalışanlarının, paydaşlarının ve toplumun sağlığını ve güvenliğini gözeterek yürüten Kumport Liman İşletmeleri, bir yandan da ülke ekonomisi için hayati önem taşıyan limancılık faaliyetlerini devam ettirmek için büyük bir gayretle çalışmalarını sürdürüyor.

Vira Haber