Güney Kore'de 3 Tekne Battı! Ölü ve Yaralılar Var
Güney Kore'de 3 tekne battı. 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kayboldu.
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Güney Kore'de şiddetli yağış sonrası oluşan selde 3 tekne battı. Teknelerin batması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kayboldu.
Güney Kore Chuncheon'da şiddetli yağışlar sonucu Uiam Barajı'nın taşması sele sebep oldu.
Sel nedeniyle batan tekneye yardıma giden diğer 2 teknenin de alabora olmasıyla 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kayboldu.
Güney Kore'nin Gangwon ve Chungcheong bölgesinde bin 600 kişi tahliye edildi.
Bölgede arama kurtarma faaliyeti devam ediyor.
Vira Haber
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