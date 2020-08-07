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Güney Kore'de 3 Tekne Battı! Ölü ve Yaralılar Var

Güney Kore'de 3 Tekne Battı! Ölü ve Yaralılar Var

Güney Kore'de 3 tekne battı. 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kayboldu.

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Güney Kore'de şiddetli yağış sonrası oluşan selde 3 tekne battı. Teknelerin batması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kayboldu.

Güney Kore Chuncheon'da şiddetli yağışlar sonucu Uiam Barajı'nın taşması sele sebep oldu.

Sel nedeniyle batan tekneye yardıma giden diğer 2 teknenin de alabora olmasıyla 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kayboldu.

Güney Kore'nin Gangwon ve Chungcheong bölgesinde bin 600 kişi tahliye edildi.

Bölgede arama kurtarma faaliyeti devam ediyor.

Vira Haber

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