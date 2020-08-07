Beyrut Limanı Patlaması Sonrası Son Durum Ne?

Beyrut'ta gerçekleşen patlamanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 16 kişi gözaltına alındı.

PROTESTOLAR BAŞLADI

Soruşturmanın bağımsız ve tarafsız yapılacağına inanmayan ve bir süredir ekonomik sıkıntılarla mücadele eden halk içinde belli gruplar sokağa çıkmaya başladı.

Protesto gösterileri devam ederken, gösterilerde çok sayıda eylemci yaralandı.

ÖLÜ SAYISI 149'A ÇIKTI

Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığı patlamada yaşamını yitirenlerin sayısının 149'a yükseldiğini açıkladı.

300 BİN BEYRUTLU EVSİZ KALDI

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) pattlamada evsiz kalan Beyrutlu sayısının 300 bin olduğunu ve bunların 80 bininin çocuk olduğunu söyledi.

Vira Haber