Denizi Kirleten Gemilere Sıkı Takip

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından edinilen bilgilere göre, Kurum, gemilerden kaynaklanan atıkların çevrim içi uygulamalarla eş zamanlı takibinin yapılması ve denizlerin korunması amacıyla daha sıkı önlemlerin alınması için hazırlanan "Denizcilik Atıkları Uygulaması" genelgesini imzaladı.

KAĞIT VE PLASTİK KART KULLANIMI KALKTI

Genelgeyle gemilerden kaynaklanan atıkların yönetimi için kullanılan Gemi Atık Takip Sistemi ile Mavi Kart Sistemi uygulamaları güncellenerek "Denizcilik Atıkları Uygulaması (DAU)" adı altında tek bir uygulamada birleştirildi, böylece bürokrasi azaltıldı.

Ayrıca uygulamaların birleştirilmesiyle atık transfer formu ve mavi kart basımı işlemleri kaldırıldı. İşlemlerin çevrim içi ortamda dijital olarak yürütülmesi ve eş zamanlı takip edilmesi sağlandı, kağıt kullanımı ve plastik kart kullanımları da ortadan kaldırıldı.

BAKANLIK TÜM SÜRECİ ANLIK İZLEYECEK

Genelgeyle, gemilerden kaynaklanan atık ya da yük artıklarının, lisanslı bir atık kabul tesisine veya atık alım gemilerine verilmesi ve bertarafa gönderilmesine kadar olan tüm süreç "Denizcilik Atıkları Uygulaması" ile Bakanlık tarafından anlık ve çevirim içi izlenecek. Böylece gemi kaynaklı oluşabilecek deniz kirliliklerinin önlenmesi sağlanacak.

Gemi atıklarının takibi konusunda yetki devri yapılmış belediyeler ve Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri de aynı uygulama üzerinden gemilerin atık verme işlemlerini eş zamanlı takip edecek, gerekli denetimleri gerçekleştirecek.

Marpol Sözleşmesi kapsamı dışında kalan yat ve tekne gibi küçük deniz araçlarının atıklarının takibini amaçlayan Mavi Kart Sistemi, "Denizcilik Atıkları Uygulaması" altında tamamen çevrim içi yürütülecek. Bu şekilde tekneler, en yakın kıyı tesisine giderek ücretsiz olarak mavi kart sitemine kayıt olabilecek.

48 SAAT İÇİNDE ATIĞINI TESLİM ETMEYENE ÇEVRE CEZASI KESİLECEK

Genelgeyle atıkların teslim edilme süresine de sınırlama getirildi. Limandan ayrıldıktan sonra aynı gün içerisinde faaliyetini tamamlayarak limana dönen ticari, sportif, gezi amaçlı ve balıkçı gemilerine, limana döndükleri günü takip eden 48 saat içinde atıklarını Mavi Kart Sistemi'ne işletme, atık kabul tesisi veya atık alma gemisine verme zorunluluğu getirildi. Bu gemiler, 48 saat içinde başka bir sefere çıkmaları halinde ise sefer öncesi atıklarını teslim etmek zorunda olacak.

Atık motor yağı dışında atık üretecek bir donanımı bulunmayan deniz araçları ise genelge kapsamı dışına çıkarıldı. Bununla küçük balıkçı tekneleri gibi deniz araçlarına ceza kesilmesi ve mağduriyet oluşmasının engellenmesi amaçlanıyor.

Vira Haber