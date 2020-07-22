Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Mavi Kart Uyarısı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gemi kaynaklı deniz kirliliklerinin önüne geçilmesi için mavi kart kaydını yaptırmayan tekne ve yatlara 22 bin 109 TL idari para cezası uygulanacağını açıkladı.

Marpol Sözleşmesi kapsamının dışında kalan yat ve teknelerin de anlık takip edileceğini belirten Bakanlık, mavi kartı olduğu halde denize katı atık bırakmak suretiyle ya da evsel atıksu deşarjı yapmak suretiyle denizi kirleten 750 groston büyüklüğündeki gemilere de 115 bin TL idari para cezası uygulanacağını söyledi.

61 BİN 868 TEKNENİN MAVİ KART KAYDI YAPILDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı açıklamada 61 bin 868 teknenin mavi kart kaydının yapıldığını da vurguladı.

Vira Haber