Deniz Kartalları Grubu'ndan Beşiktaş'a 260 Bin TL'lik Katkı

Beşiktaş'ın 'Bırakmam Seni' kampanyasına destek devam ederken Kanal D ekranlarına gelen 'Ödül Senin' organizasyonuyla taraftarların desteği çığ gibi büyüdü.

Beşiktaş'ın başlattığı ve Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Bırakmam Seni' kampanyasının 'Ödül Senin' organizasyonu dün akşam gerçekleşti.

Geceye Beşiktaş'a gönül veren birçok ünlü ve iş adamı katılırken, kulübe ciddi anlamda bir destek sağlandı.

Beşiktaş'a destek verenlerden biri de 260 bin TL'lik katkı ile Deniz Kartalları grubu oldu.

Deniz Kartalları Grubu adına yayına katılan Tuncay Saral, Beşiktaş'a yeni sezonda başarılar diledi.