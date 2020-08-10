Vira Yazarı Usta Gazeteci Coşkun Aral Lübnan'ı Değerlendirdi
Vira Yazarı Usta Gazeteci Coşkun Aral, Lübnan’da yaşananları, Lübnan’ın dünü ve bugününü değerlendirerek ele aldı.
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Vira Yazarı Usta Gazeteci Coşkun Aral, Lübnan’da yaşananları, kendi Youtube kanalı olan Coşkun Aral Anlatıyor’da değerlendirdi.
Meslek hayatında Lübnan’ın özel bir yeri olduğunu belirten Aral, “Lübnan’ın her dönemine şahit oldum, Lübnan benim için bir üniversitedir” dedi.
Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda yaşanan patlama öncesinde, Lübnan’ın tarihini ve tanık olduğu olayları anlatan Aral, patlama sonrası Lübnan’ı bekleyen olası ihtimallere de değindi.
Vira Haber
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Etiketler : Lübnan, Beyrut Limanı, Coşkun Aral
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