Oruç Reis Gemisi Çalışma Yapacağı Alana Ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Dönmez, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’nin, yeni görevi için Antalya’dan demir alarak çalışma yapacağı alana ulaştığını açıkladı.

Yaptığı Twitter paylaşımında Oruç Reis'in görseli yer veren Dönmez, "MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz’deki yeni görevi için Antalya’dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştı. 83 milyon arkanda Oruç Reis. Rast gele." ifadelerini kullandı.

Oruç Reis'in sismik çalışma faaliyetini yapacağı alan için 23 Ağustos'a kadar devam edecek yeni Navtex (Denizcilere Duyuru) ilan edildi.

Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerle birlikte hareket edecek olan Oruç Reis, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışma faaliyetlerini yürütecek.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, doğal kaynak arama çalışmalarıyla birlikte, her türlü jeofizik, jeolojik, hidrografik ve oşinografik kıta sahanlığı araştırmalarını yürütebiliyor.

Vira Haber