Türk Armatörler Birliği Başkanı'ndan 81'nci Kuruluş Yıldönümü Mesajı

Türk Armatörler Birliği Başkanı Ahmet Bedri İnce, Türk Armatörler Birliğinin 81'nci kuruluş yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

İşte o mesaj:

Türk Armatörler Birliğimiz bugün 81 yaşında. 81 yıldır deniz taşımacılığına ve denizciliğimizin gelişimine hizmet eden birliğimiz sektörümüzün çok değerli meslek sahipleriyle günümüze kadar köklü geçmişini muhafaza etmiş ve çok önemli görevler ifa etmiştir.

Bugüne kadar 20 başkan ile denizcilik sektörüne hizmet veren birliğimiz deniz taşımacılığımızın ve neredeyse denizciliğimizin bütün kurumlarının oluşturulmasına ilmek ilmek katkı sağlamış ve denizciliğimizi bugünlere kadar taşımıştır. Şu anda deniz ticaret filomuz dünyanın 15. Büyük filosudur.

Ben bu başarının yegâne unsurunu 81 yıldır bozulmayan birlikteliğimiz, yekvücut olarak hareket etmemiz ve 10 Ağustos 1939’da Galata Kefeli Hüseyin Han’da başlayan ve son olarak Salıpazarı Dursun Han’da devam etmekte olan Türk Armatörler Birliği’ndeki özverili çalışmalarımızla gerçekleştiğine inanıyorum.

Bugün dünyanın 15. büyük filosuna sahip olan ülkemiz, denizcilik konusunda geçmişteki bilincinin geleceğe yansımasıyla daha da ileriye atılmak için sadece birliğimizle değil başta Deniz Ticaret Odamız olmak üzere tüm kurumlarıyla kararlı bir şekilde çalışmaktadır.

Bu birlik ve beraberliğin geçmişte yarattığı sinerjinin devamlılığıyla, bilgi birikimimiz, tecrübelerimiz, daha da önemlisi sahip olduğumuz vizyon ve geleceğe hazırladığımız genç meslektaşlarımız ile sektörümüzü daha da ileriye taşımak en önemli görevdir.

Bu vesileyle daha önce 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajında ilk kez belirttiğim hedefleri bir ekleme ile bir kez daha burada yinelemek istiyorum.

- Orta vadede deniz ticaret filomuzu kapasite olarak 10. sıraya, yani kapasitemizi neredeyse iki katına kadar çıkarmayı,

- Küresel deniz taşımacılığı gelirlerinden elde edilen payımızı %1,5’tan %2,5-3’lere çıkarmayı,

- Kısa vadede koster filomuzu gençleştirip Akdeniz çanağında yoğun şekilde işleyen deniz taşımacılığında Türk sahipli filoyu kapasite olarak en üst seviyeye yerleştirmeyi ve bu stratejik hamleyi en kısa sürede gerçekleştirmeyi,

- Gemi adamlarımızın tüm dünya denizlerinde ve gemilerinde çalışmalarına imkân yaratmayı ve deniz taşımacılığı alanında yarattığımız istihdamı bu şekilde genişletmeyi,

- Deniz taşımacılığı dışında donanmamızın üstün gayret ile bayrağımızı dalgalandırdığı mavi vatan üzerinde mavi ekonomiyi bugünden tezi yok kurmayı, geliştirmeyi, genişletmeyi, kendimize ve zihinlerimize beş temel hedef olarak yerleştirmemiz gerektiği kanaatindeyim. Bu yıldönümü mesajı vesilesiyle tüm sektörümüzden istirhamım bu hedeflere odaklanılmasıdır. Bu hedefleri sektör olarak, devlet olarak elele, hep beraber bütüncül bir gayret içerisinde gerçekleştirmeli ve yönetmeliyiz.

Son olarak kuruluşunun 81. Yılında Türk Armatörler Birliği Başkanı olarak başta Sayın Ziya Kalkavan ve Şadan Kalkavan olmak üzere sektörümüze hizmet etmiş ve ebediyete intikal etmiş olan tüm büyüklerimizi rahmetle anıyor, meslektaşlarıma denizlerimiz ve denizciliğimiz geleceğimizdir diyerek saygılarımı sunuyorum.



Ahmet Bedri İnce

Türk Armatörler Birliği Başkanı