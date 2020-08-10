Pakistan İran'a Ait Petrol Gemisine El Koydu
Pakistan İran'a ait bir petrol gemisine el koyduğunu açıkladı
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Pakistan, ABD'nin talebi üzerine, İran'a ait bir petrol gemisine el koyduğunu açıkladı
Pakistan Senatosu İçişleri Komitesi Genel Sekreteri Rahman Malik, ABD'nin isteği doğrultusunda İran'a ait petrol taşıyan bir gemiye el konulduğunu açıkladı.
Pakistan Senatosu İçişleri Komitesi Genel Sekreteri Rahman Malik,yaptığı açıklamada, "Bu uluslararası bir konu ve Pakistan zor durumda kalabilir" dedi.
Malik, gemiye ABD'nin isteği doğrultusunda el konulduğunu açıkladı.
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