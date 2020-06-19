Gemi Siparişlerinde Talep Ne Durumda?

Japonya Gemi İhracatçıları Birliği (JSEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Japonya bu yılın Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 37,3 artışla toplam ağırlığı 304.100 gros tona ulaşan ve 3 adedi yük gemisi, iki adedi tanker ve bir adedi genel kargo gemisi olmak üzere 6 gemi siparişi aldı. Nisan ayında yeni gemi inşa siparişleri 5 adet olarak kaydedilmişti.

%35 BİR DÜŞÜŞ VAR

Bu yılın ilk beş ayında, Japonya toplam ağırlığı 2,6 milyon gros tona ulaşan 58 adet gemi siparişi aldı. Böylece Japonya'nın aldığı sipariş tonajı geçen yılın (2019) aynı dönemine kıyasla yüzde 35 düşüş gösterdi.

Bununla birlikte nisan ayında 1.160.959 gros ton ağırlığında gemi ihraç etmiş olan Japonya mayıs ayında toplam 605.298 gros ton ağırlığında 15 gemi ihraç etti.

2020 yılının Ocak - Mayıs döneminde ise Japonya 128 gemi ihraç etti.

Vira Haber