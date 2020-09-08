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  4. Gemlik Körfezi'nde 2 Adet Sahil Güvenlik Botu Hizmete Girdi
Gemlik Körfezi'nde 2 Adet Sahil Güvenlik Botu Hizmete Girdi

Gemlik Körfezi'nde 2 Adet Sahil Güvenlik Botu Hizmete Girdi

Mudanya'dan Gemlik'e kadar uzanan körfez şeridinde 2 adet sahil güvenlik botunun hizmete girdiği açıklandı.

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.Ak Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Mudanya'dan Gemlik'e kadar uzanan körfez şeridinde 2 adet sahil güvenlik botunun hizmete girdiği açıklandı.

Mudanya Güzelyalı'da bulunan Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'nda hizmete başlayan Saget-26 ve Saget-29 nolu botlarda incelemelerde bulunan Işık, burada yaptığı açıklamada, "2 Saget-26 ve Saget-29 botlarımız Güzelyalı Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na hayırlı olsun.

KÖRFEZDE GERÇEKLEŞEN OLAYLARA DAHA HIZLI MÜDAHALE EDİLECEK

Geçtiğimiz Şubat ayında Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ile görüşmemiz neticesinde botlarımızı bölgemize getirdik ve görevine başlattık.

Bu şekilde körfezde meydana gelen ve gelmesi muhtemel olaylara daha hızlı ve aktif bir şekilde müdahale edilecek. Vatandaşlarımızın denizde can ve mal güvenliği korunacak" dedi.

Vira Haber

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