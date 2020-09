Tuna Masters Teos’ta En Büyük Balık Tornado Ekibinden Geldi

Tuna Masters Teos 2020 finalinde yakalanan en büyük balık 81,5 kilogram ile Mahmut Özgener’in teknesi ile yarışan Tornado takımının oldu. Tornado ekibi ekibin en genç üyesi ve Mahmut Özgener’in oğlu Can Özgener ile sahneye çıkıp ödülünü aldı.

Balık turnuvasına kayıt yaptıran ekipler 55 tekne ile ünlü iş insanları, denizin üzerinde zorlu koşullarla mücadele ederek oltaları ile en büyük balığı yakalamaya çalıştı. Tuna Masters Teos’a bu yıl ekranların sevilen yüzleri Nihat Altınkaya ve Alp Kırşan da katıldı. Hakem komitesi, 30 knot rüzgar nedeniyle yarışın bir gün erteleme kararı alındığını duyurdu.

Ardından sert hava koşulları nedeniyle teknede ayakta durmanın bile zorlaştırdığı ilk yarış günü, yakalanan en büyük balık 68,1 kilogram mavi kanat orkinos oldu. İlk günün galibi Dorado teknesi ile yarışan takım finali etkilemek için avantaj elde ederken, ilk günden hanesine puan yazdıran diğer takımlar Big Blue, Toro, Shamu, Cano1 ve Baracuda oldu.

Bu arada turnuva öncesinde organizatörlerden Murat İyriboz, yaşadığı aksilik sonucu lif kopması nedeniyle bacağı alçıya alınmıştı. Balıkların tartım ve ölçümü yapıldığı sırada sahnede yaptığı sunum görevine oturarak devam etti.

Tuna Masters Teos’un son yarış gününde, daha sakin hava şartlarında usta balıkçılar marifetlerini sergileme şansı buldu. Balıklarla mücadele yine de kolay olmadı.

Jüri özel ödülü 4 yaşındaki Can Ayaz’a

Tuna Masters Teos balık turnuvasına damga vuran isim, Cano 1 teknesinde yarışa babası eşliğinde katılan 4 yaşındaki Can Ayaz Özer oldu. Turnuvanın en genç katılımcısı olarak Jüri Özel Ödülü’nü sahneye babası Can Özer ile birlikte Elvio Pennetti’nin elinden aldı.

Tuna Masters Teos’un “En büyük balık” ödülünü Tornado takımı kazandı. Ödül ve plaketlerini Murat İyriboz takdim etti. 73,9 ve 53,7 kilogramlık iki balık yakalayan Baracuda takımı ise birincilik ödülünü, sponsorlardan Çaycı firmasının sahibi Veysel Berk’in elinden aldı.

62,2 ve 52,7 kilogramlık iki balıkla Filika takımına ikincilik ödülünü Teos Marina Genel Müdürü Faruk Günlü takdim etti. 58,1 ve 55,7 kilogramlık iki balıkla sahaya dönen Shamu takımına üçüncülük ödülünü organizatörlerden Elvio Pennetti takdim etti.

Turnuvalar şampiyonu Alaçatı’da belirlenecek

Seferihisar Belediyesi himayesinde ve Teos Marina ev sahipliğinde gerçekleşecek olan turnuva, Meridian Adventure Hidden Bay Teos, Obelix Charters, Çaycı, Meridian Adventure Sail, Arvento, CMS, Raymarine, Can-Am, SeaDoo, Antmare, 7800 Çeşme, İzce Outdoor, Viking Yachts, Northstar, Seaguar, Momoi, Accurate, Tohatsu, Sardamatic, Chameleon Craft, Same, Meridian Adventure Dive ve Numberblue ile birlikte yarışmacıları ağırladı.

Yarışmacıların “Devler Ligi” olarak adlandırdığı Tuna Masters Teos, bu yıl pandemi nedeniyle ziyaretçiye kapalı idi ancak seyircisiz olmasına rağmen heyecan ve keyif dolu anlarla hafızalara kazındı.

Geçen yıldan bu yana Tuna Masters Turnuvalarında, “Tuna Masters of the Year” uygulaması yapılıyor. Her iki turnuvada (Teos ve Alaçatı’da) yakalanan balıklar ve toplanan puanlar göz önünde bulundurularak, yılın “Tuna Masters of the Year” takımı/teknesi belli olacak. Kazanan takım, 1 yıl boyunca kendilerine takılan şampiyonluk kemerini taşıyacak ve bir yıl sonra yeni şampiyona devredecek.

