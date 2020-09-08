1915 Çanakkale Köprüsü'nde Bir Aşama Daha Geride Bırakıldı

Yapımı 2022'de tamamlanması hedeflenen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Asya ve Avrupa yakası geçici çalışma halatıyla ilk kez birbirine bağlandı.

Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün inşaatı tam gaz devam ediyor. 18 Mart 2022’de tamamlanarak hizmete açılması beklenen 1915 Çanakkale Köprüsü’nde geçici çalışma halatı montajına başlandı.

İKİ YAKA BİRBİRİNE HALATLA BAĞLANDI

1915 Çanakkale Köprüsü’nün en önemli bölümlerinden birini oluşturan geçici çalışma halatı montajına bugün başlandı. Çalışmaların sağlıklı yapılabilmesi için sabah saat 05.00 ile 07.00 saatleri arasında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Bu sayede her Asya ve Avrupa yakası ilk kez bir halatla birleştirilmiş olacak.