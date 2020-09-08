Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği Yöneticilerinden Aliağa Açıklaması

İzmir'in Aliağa ilçesindeki gemi söküm şirketleri, dünyanın dört bir yanından gelen ömrünü tamamlamış devasa gemileri söküp çıkan hurda ürünü demir çelik fabrikalarına veriyor. Türkiye'de sadece İzmir'de gerçekleşen gemi söküm işlemlerinden bir yılda en az 200 milyon dolar kazanç sağlanıyor.

YILDA 200 MİLYON DOLAR KAZANÇ

İzmir Aliağa Gemi Söküm Tesislerinde, gemi söküm işlemlerinden bir yılda 200 milyon dolar kazanç sağlanıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen devasa gemiler, Aliağa'da söküldükten sonra demir çellik fabrikalarına teslim ediliyor.

Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği Genel Koordinatörü Ersin Çeviker konuyla ilgili şunları söyledi: "Kıyılara terk edilmiş hayalet gemilerin oluşturabileceği çevre felaketlerini önleyen bir sektör olarak önemli bir görev üstleniyoruz.

Yaşlı gemilerin seferlerden çekildikleri dikkate alındığında ortaya sökümü gerçekleştirilecek yıllık 10 milyon ton çelik kapasitesine sahip gemi bulunduğu ortaya çıkıyor.

Bu müthiş çelik atığın çevre ve insan sağlığına duyarlı şekilde geri kazanılmaması halinde çevre ve insan sağlığı için trajik sonuçlar doğurması kaçınılmazdır. Gemi hurdaları demir çelik piyasasında bonus olarak ifade edilir. Gemi geri dönüşümünün, enerji ve maliyetlerden büyük tasarruf sağladığı ve daha az çevre kirliliği yarattığı görülmektedir."

YILIN İLK 3 AYINDA 31 GEMİ TESİSLERDE SÖKÜME ALINDI

Konuyla ilgili açıklama yapan bir başka isim olan Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Önal şunları söyledi: "Yılın ilk üç ayında 31 adet gemi tesislere getirilerek söküme alındı. Bu süreçte demir çelik fabrikalarının hurda hammadde ihtiyaçları karşılandı. Korona virüsle mücadele sürecinde üretim ve istihdamı koruma kararlılığı gösterilirken, yılın ilk 3 ayındaki düşüş, Haziran -Temmuz- Ağustos aylarında telafi edildi. Şu ana kadar tesislerimize 562 bin ton çelik ağırlığında 82 gemi gelmiş bulunmaktadır. Yıl sonu hedefimiz 750.000 tonu aşmaktır" dedi.

TÜRKİYE, AB İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Önal, şu değerlendirmelerde bulundu:"Geçen yıl 600 bin ton çelik ağırlığında gemi sökümü yapıldı. Yılda en az 200 milyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip bir sektörüz. AB Gemi Geri Dönüşüm tesisleri listesine ülkemiz ilk planda 8 tesis ile dahil oldu. AB Komisyonu Türkiye'nin AB Geri Dönüşüm listesine dahil olması halinde AB bayraklı gemilerin Türkiye haricinde başka bir ülkede sökülemeyeceğini açıklamıştır."

Kaynak: Yeni Asır