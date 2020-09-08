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İngiltere'de Bir Uçak Gemisinde Koronavirüs Alarmı

İngiltere'de Bir Uçak Gemisinde Koronavirüs Alarmı

İngiltere'de yayınlanan habere göre, HMS Queen Elizabeth adlı uçak gemisinde koronavirüs alarmı verildi.

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İngiltere'de yayınlanan habere göre, Portsmouth Deniz Üssü’nden çıkış yapması planlanan HMS Queen Elizabeth adlı uçak gemisinde koronavirüs alarmı verildi.

Uçak gemisinde görev yapan bir mürettebatta koronavirüs tespit edildi ve geminin yolculuğu ertelendi.

10'A YAKIN KİŞİDE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

Diğer personellere de bulaşan koronavirüs vakalarıyla ilgili açıklama yapan İngiltere Savunma Bakanlığı sözcüsü, ‘10’dan az kişide’ virüs tespit edildiğini duyurdu.

100 PERSONEL GEMİ İÇİNDE KARANTİNADA

Testleri pozitif çıkan personel ile temas halindeki 100 personelin de gemi içerisinde karantinada olduğu aktarıldı. 

Vira Haber

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