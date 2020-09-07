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Yardımcı Ailesi'nin Acı Günü

Yardımcı Ailesi'nin Acı Günü

Eski armatörlerden merhum İhsan Yardımcı'nın oğlu Haluk Yardımcı vefat etti.

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Eski armatörlerden merhum İhsan Yardımcı'nın oğlu Haluk Yardımcı vefat etti.

Merhum Haluk Yardımcı'nın cenazesi 08.09.2020 (yarın) Kanlıca Camii'de kılınacak öğle namazına müteakip aile kabristanına defnedilecek.

Vira Haber ailesi olarak  merhuma Allah'tan rahmet, kederli Yardımcı Ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

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