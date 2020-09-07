Yardımcı Ailesi'nin Acı Günü
Eski armatörlerden merhum İhsan Yardımcı'nın oğlu Haluk Yardımcı vefat etti.
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Eski armatörlerden merhum İhsan Yardımcı'nın oğlu Haluk Yardımcı vefat etti.
Merhum Haluk Yardımcı'nın cenazesi 08.09.2020 (yarın) Kanlıca Camii'de kılınacak öğle namazına müteakip aile kabristanına defnedilecek.
Vira Haber ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, kederli Yardımcı Ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
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Etiketler : İhsan Yardımcı, Haluk Yardımcı
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