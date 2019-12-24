Rus donanmasına 4 yeni nükleer enerjili denizaltı

Kuzey Rusya'daki Severodvinsk'teki Sevmash Tersanesi, CEO'su Mikhail Budnichenko TASS'a verdiği demeçte, 2020'de Donanmaya dört nükleer enerjili denizaltı teslim etmeyi planladıklarını söyledi.

Sevmash Tersanesi, CEO'su Mikhail Budnichenko "2020'de Donanmaya nükleer enerjiyle çalışan dört denizaltıyı tesilm etmeyi planlıyoruz. Bunlar Belgorod denizaltısı, Proje 995A stratejik füze taşıyan denizaltı Knyaz Oleg ve diğer iki proje olan 885M çok amaçlı nükleer enerjili denizaltı Kazan ve Novosibirsk" açıklamasını yaptı.

885 ve 885M nükleer enerjisiyle çalışan denizaltılar, Kalibr-PL ve / veya Oniks kruvazör füzeleri taşıyor. Ayrıca denizaltılara Tsirkon hipersonik füzeleri de eklenecek.

Sevmash Tersanesi, Rusya Birleşik Gemi İnşa Şirketi'nin (USC) bir yan kuruluşu.

Vira Haber