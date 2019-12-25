TAB’dan yeni yıl ve 80. yıl mesajı

Mesajında Türk Armatörler Birliği’nin 80 yılda kattetikleri yolu anlatan İnce, Türk Denizcilik sektöründe hizmet vermiş ve ebediyete ulaşmış tüm başkanları da rahmetle andı. Başkan Ahmet Bedri İnce şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da birlik ve beraberlikten aldıkları güç ile önümüzdeki yıllarda da sektörü için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

İşte Türk Armatörler Birliği Başkanı Ahmet Bedri İnce’nin Yeni Yıl Tebriği ve Türk Armatörler Birliği’nin Sektörde 80. yılı doldurması adına yayımladığı mesaj:

1939 yılında Karaköy İstanbul’daki Galata Kefeli Hüseyin Han’da kurulmuş olan Türk Armatörler Birliği 2019 sonuna yaklaştığımız şu günlerde sektördeki 80. yılını dolduruyor.

Bu uzun mazisi ile birlikte Türk Armatörler Birliği ülkemizde denizciliğimizin gelişmesine ve deniz taşımacılığı filomuzun dünyada 15. sıraya yükselmesinde çok üstün emek sarf etmiş bir sivil toplum örgütüdür.

Sektörümüzün yegâne kurumu olan Türk Armatörler Birliğinin 80 yıllık mazisine 18 Yönetim Kurulu Başkanı yön vermiştir. Başkanlarımızdan rahmetli Ziya Kalkavan Bey ve rahmetli Şadan Kalkavan Bey 40 yıllık hizmet süreleriyle en uzun hizmet veren başkanlarımız olmuştur. Bu vesileyle geçmişte sektörümüze hizmet vermiş ve ebediyete ulaşmış tüm başkanlarımızı ve çok değerli üyelerimizi rahmetle anıyoruz.

Türk Armatörler Birliğinin en önemli hedefi her zaman elbirliğiyle sektörümüzü dünyada haklı bir yere getirmek olmuştur. Bu birlik ve beraberlikten aldığımız güç ile önümüzdeki yıllarda da sektörümüz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Gelecek nesillerimizi yetiştireceğiz. Sektörümüzü teknolojik gelişimiyle, rekabet gücüyle, kurumsallaşma yönündeki dönüşümleriyle geleceğe hazırlayacağız. Bilgi ve inovasyon gücümüzü araştırma altyapımızı geliştirerek artıracağız. Sektörümüzde sinerjik yapıyı daha güçlü kılacağız. Bütün bunlarla birlikte sektörümüzü geleceğe hazırlayacağız.

Bu vesileyle 2019 yılı sonunda 80. yılını dolduran Türk Armatörler Birliği tüm üyeleriyle birlikte yeni yılınızı kutlar, 2020’nin ve gelecek yılların sağlık, mutluluk ve başarılarla geçmesini temenni eder.’’

Vira Haber