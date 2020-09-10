Teknesi Alabora Olan 157 Göçmeni Türk Sahil Güvenliği Kurtardı

İzmir'den İtalya'ya gitmeye çalışan 157 göçmenin bindiği motoryat alabora oldu.Göçmenler o sırada bölgeden geçen bir kuru yük gemisince kurtarılarak Çeşme'ye getirildi

Olayda organizatör olduğu düşünülen 9 kişi gözaltına alındı.

MOTORYAT SU ALDI

Yunanistan'ın Amorgas Adası açıklarında alabora olan motoryatın şiddetli rüzgar sebebiyle su aldığı tespit edildi.

TÜRK SAHİL GÜVENLİĞİ KURU YÜK GEMİSİNİ YÖNLENDİRDİ

Yunanistan'dan yardım isteyen ve yardımına karşılık bulamayan göçmenler, bu kez Türk Sahil Güvenlik Ekipleri'nden yardım istedi, Sahil Güvenlik ise bölgeye yakın bir kuru yük gemisini yönlendirerek göçmenlerin kurtulmasını sağladı.

Çeşme'ye getirilen göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Vira Haber